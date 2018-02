» Cronaca - In evidenza - Sassuolo

Era all’incirca le 23,25 di ieri sera quando, in via S.Michele all’altezza del civico 117, un’auto Daihatsu condotta da M.A classe 1989 che stava procedendo verso Sassuolo per cause in corso d’accertamento ha speronato una bicicletta condotta da C.O, classe 1969 di nazionalità marocchina residente a Sassuolo, che procedeva nella stessa direzione.

L’uomo soccorso è stato portato al Policlinico dove è ancora in prognosi riservata. Sul posto la municipale e il 118.