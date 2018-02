Incidente mortale questa mattina sulla via Emilia a Modena

» Cronaca - Modena

Un incidente mortale è avvenuto intorno alle 5.30 di questa mattina, sabato 3 febbraio, a Modena su via Emilia ovest, all’altezza della Comet. La vittima è un uomo residente a Rubiera, M.O. le sue iniziali, quarant’anni il prossimo novembre, che stava entrando in città alla guida di uno scooter 125 e si è scontrato frontalmente con una Panda condotta dal ventitreenne A.Z., anche lui residente a Rubiera, che procedeva invece in direzione della periferia.

La collisione, le cui cause sono in corso di accertamento da parte della Polizia Municipale di Modena intervenuta sul posto insieme al 118, è avvenuta all’altezza della curva a destra, per chi proviene da Modena, che immette nel raccordo della rotatoria.

Il conducente dello scooter è deceduto subito dopo l’incidente per le gravi ferite riportate. Ferito lievemente e sotto shock l’autista della Panda che è stato portato all’Ospedale di Baggiovara per i necessari accertamenti.

La rotatoria è stata chiusa al traffico per circa cinque ore per consentire i rilievi dell’incidente e la rimozione dei veicoli ed è stata riaperta poco prima delle 11.