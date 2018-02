» Regione

Sono quasi 12 mila le utenze Enel non alimentate ma, grazie alle riparazioni in corso e all’utilizzo di gruppi elettrogeni, la situazione nelle province di Parma, Reggio Emilia e Modena è in via di risoluzione. Al lavoro dalla scorsa notte oltre 150 tecnici e operai di e-distribuzione dopo l’ondata di maltempo, che ha colpito principalmente la provincia di Bologna (in particolare l’area appenninica), le province di Modena, Parma, Reggio Emilia e Rimini provocando numerosi disservizi.