Nevica sul territorio comunale, al momento disagi contenuti

Nessun particolare disagio viene al momento segnalato a seguito della nevicata in corso da qualche ora sul territorio del comprensorio. Regolare al momento la percorribilità delle strade cittadine dove sono in azione 22 mezzi spartineve per le 20 zone di intervento, 2 mezzi spartineve d’emergenza; 6 mezzi spargisale dedicati alla viabilità principale e ai cosiddetti “punti critici” ; 1 squadra composta da: 1 terna, 1 bobcat e 1 persona a terra, per la pulizia dei principali parcheggi pubblici; 1 squadra composta da: 1 pala per carico neve, 3 camion, per la rimozione della neve dalle piazze del mercato e per la rimozione della neve da spazi dedicati ad eventuali manifestazioni/eventi; 2 squadre composte da almeno 3 operatori forniti di pala, sacchi di sale, turbina più un bocat. Si raccomanda come sempre prudenza alla guida e si consiglia di mettersi in auto solo se necessario.