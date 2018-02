Reggio Emilia: ancora un arresto della Polizia per traffico di droga

» Cronaca - Reggio Emilia

Ieri a seguito di alcune segnalazioni da parte dei residenti della zona, personale della Squadra Mobile della Questura di Reggio Emilia, si appostava in via Cardano per monitorare un appartamento. Alle ore 12, ne usciva un giovane che veniva quindi fermato e controllato dagli operatori. Gli orari e le modalità del presunto “spaccio” segnalato dai cittadini hanno determinato il controllo di una giovane persona. Gli investigatori al termine della meticolosa verifica sulla propria persona rinvenivano circa 10 grammi di cocaina occultato all’interno dei pantaloni. Scattava, così, una perquisizione locale dell’abitazione che consentiva di rinvenire ulteriore cocaina, hashish e vario materiale atto al confezionamento delle dosi di stupefacenti, oltre a del denaro verosimilmente provento dell’attività di spaccio.

Complessivamente veniva sequestrato circa mezzo etto di droga (hashish e cocaina). Scattava, quindi, l’arresto per il giovane identificato in Q.I., cittadino albanese, classe 1994, regolare sul territorio nazionale ed incensurato. L’arrestato veniva accompagnato, in data odierna, al processo per direttissima. L’A.G. disponeva, per l’arrestato, la misura cautelare dell’obbligo di firma quotidiano.

Si tratta di un ennesimo arresto, operato dalla Polizia di Stato – Squadra Mobile della Questura di Reggio Emilia, di un giovanissimo cittadino albanese coinvolto nel traffico di cocaina.