Salatura preventiva di tangenziali e cavalcavia a Modena

Per prevenire la formazione di ghiaccio sulle principali strade nella notte di oggi, tra sabato 3 e domenica 4 febbraio, alcuni mezzi del Comune di Modena effettueranno un intervento di salatura sulle tangenziali di competenza comunale, cavalcavia, rotatorie, sottopassi e in alcune strade di campagna particolarmente trafficate.

A partire dalle 2, previa verifica di temperatura e umidità, e per tutta la notte saranno impiegati sei mezzi spargisale grandi e uno piccolo. L’intervento, coordinato dai tecnici del settore Lavori pubblici e del settore Ambiente, continuerà con il monitoraggio delle condizioni del tempo per valutare ulteriori azioni che si rendessero necessarie.

Le informazioni sul Piano neve del Comune di Modena sono disponibili sul sito www.comune.modena.it. È possibile iscriversi anche al nuovo servizio di messaggistica basato sul sistema Telegram che propone sia le informazioni in caso di neve e ghiaccio (@ComuneMO-neve) sia quelle relative alla manovra antinquinamento e all’attivazione di misure emergenziali (@ComuneMO-antismog).