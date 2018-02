Allerta meteo sulla regione per temporali

» Meteo

Allerta meteo di ventiquattro ore – dalla mezzanotte di oggi alla mezzanotte di domani – con codice ‘giallo’ per temporali sulle aree collinari e di montagna del Forlivese, del Cesenate e del Riminese in Romagna e sulle aree collinari e di montagna del Bolognese, del Modenese, del Reggiano e del Parmense in Emilia, oltre che sulla costa e sulla pianura romagnola. Codice ‘verde’, invece, per le altre zone.

“Sul settore occidentale della regione – si legge nel documento dell’Arpae e della Agenzia regionale di Protezione Civile – sono previste deboli precipitazioni che sui rilievi assumeranno carattere nevoso al di sopra dei 600 metri e temperature minime della notte leggermente al di sotto dello zero lungo i rilievi appenninici”. Sono inoltre “possibili fenomeni franosi localizzati dovuti alla combinazione fra stato di saturazione dei suoli e possibile scioglimento della neve alle quote collinari e medio montane”.