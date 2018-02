Bmr ko al supplementare a Desio

» Scandiano - Sport

Overtime amaro per la Bmr Basket 2000 Scandiano, che cade a Desio contro la Pallacanestro Aurora fallendo l’appuntamento col terzo successo di fila.

L’inizio di gara vede la squadra di coach Eliantonio partire col piede giusto, trascinato dai canestri di capitan Germani, in doppia cifra già da fine primo quarto: dopo il 12-18 del 10’, i bianco-rosso-blu toccano il +12 nella seconda frazione con il canestro del giovane Dias, che vale il 15-27, prima di prestare il fianco alla rimonta ospite che vede Malagutti, passato in settimana a Desio dopo due stagioni e mezzo a Scandiano, firmare la tripla del -2 sul 27-29. I liberi di Bertolini, poi, chiudono il primo tempo, mandando le due squadre negli spogliatoi sul +4 esterno.

Il sorpasso brianzolo arriva ad inizio ripresa dalla lunetta, col 34-33 firmato Mazzoleni, poi è Casati a far allungare il quintetto di Frates, scoccando la tripla del +4 e costringendo la panchina ospite, poco dopo, a fermare il gioco chiamando time out. La Bmr, però, gioca una terza frazione completamente negativa in attacco, segnando solo 5 punti in 10’, e andando all’ultimo riposo sul 48-36. Partita finita? No, perché 5 punti consecutivi di Bertolini valgono il -6 a 7’ dalla fine, poi Germani raccoglie il rimbalzo su errore di Motta e firma il 55-51, bissando poi su assist dello stesso Motta per il canestro del -2, 21esimo punto della sua serata. Il sorpasso arriva con un tripla di Farioli, poi è Motta a firmare il +4 dalla lunetta, fissando il 55-59 con cui si entra nell’ultimo minuto di gioco. Due canestri di Perez fissano di nuovo la parità a quota 59, punteggio con cui si va all’overtime, dove a decidere sono i liberi di Casati, senza che Motta riesca ad impattare con il tiro della disperazione.

PALLACANESTRO AURORA DESIO-BMR BASKET 2000 SCANDIANO 67-64 dts

PALLACANESTRO AURORA DESIO: Perez 17, Malagutti 3, Fumagalli 10, Brown 9, Fiorito 3, Parma 3, De Paoli, Casati 12, Corti 6, Mazzoleni 4. All. Frates.

BASKET 2000 SCANDIANO: Verrigni, Fontanili ne, Bertolini 10, Farioli 9, Manini ne, Dias 2, Motta 16, Legnini 1, Germani 21, Losi 5. All. Eliantonio.

Arbitri: Giordano di Caltanissetta e Giunta di Ragusa.

Note: parziali 12-18, 27-31, 48-36, 59-59.