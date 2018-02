Previsioni meteo Emilia Romagna, lunedì 5 febbraio

» Meteo

Nuvoloso sul settore occidentale con nubi più compatte sui rilievi dove saranno possibili deboli e sporadiche precipitazioni, nevose al di sopra dei 600 metri. Nuvolosità variabile sul settore centro-orientale in aumento in serata. Temperature: minime in aumento, con valori attorno a 3 gradi in pianura e di poco inferiori a zero gradi nella fascia collinare con deboli gelate.

Massime senza variazioni significative, comprese tra i 6/7 gradi dell’Emilia e i 9 gradi della Romagna. Venti: deboli orientali. Mare: poco mosso.

(Arpae)