Prima di ritorno vincente per la Canovi contro Castelfranco

Prima partita del girone di ritorno e subito una bella vittoria per la Canovi Coperture Sassuolo: così come era successo all’andata, le toscane di Videomusic Castelfranco si dimostrano una squadra tosta e ben agguerrita, ma le neroverdi sono brave a restare lucide e a chiudere 3-1. In casa Canovi arrivano quindi altri tre punti fondamentali in ottica classifica generale.

Canovi Coperture Sassuolo 3 – Videomusic Castelfranco 1 (Parziali: 25-16 14-25 25-18 25-18)

Di comune accordo tra le due squadre, prima dell’inizio del match si osserva un minuto di silenzio per ricordare Andrea Gilioli, giovane giornalista sassolese morto prematuramente all’età di 25 anni.

In apertura di primo set parte bene la Canovi, che si porta subito avanti 3-0; trascinate dagli attacchi di Obossa e dal buon lavoro muro dei centrali neroverdi, le sassolesi mantengono il vantaggio iniziale e trovano il +7 sul 9-2, complici anche alcuni errori in attacco di Castelfranco. Obossa continua ad essere protagonista e firma il 10-3; due errori consecutivi delle pisane regalano a Sassuolo il 12-5. Il buon muro di capitan Crisanti chiude a favore delle neroverdi uno scambio lungo ed intenso (14-7) e sempre il capitano firma il 17-10. Castelfranco prova a ricucire le distanze, ma il gap è ormai troppo: il muro di Obossa regala alle sassolesi il +8 (20-12). Nel finale, l’opposta sassolese continua ad essere protagonista (24-15); chiude Crisanti con un ottimo mani out.

Sotto 1-0, Videomusic non si fa abbattere e piazza subito un buon break e si porta avanti 0-3. Complici due errori delle pisane, le sassolesi trovano il pareggio (3-3), ma a differenza del parziale precedente, questa volta il gioco neroverde fatica a decollare: Videomusic cresce nettamente in ricezione ma soprattutto in difesa e per le attaccanti sassolesi diventa più complesso mettere la palla a terra. Le toscane trovano di nuovo un allungo vincente sul 4-7 e poi di nuovo sul 6-10. Tre buone giocate, consentono a Castelfranco di allungare ulteriormente (7-13, 8-15). Barbolini prova a smuovere le sue buttando dentro Baldoni al posto di Obossa ma la musica non cambia di molto: dopo uno scambio lungo, Castelfranco mette a terra la palla del 9-17. Altro cambio tra le fila sassolesi con Gjoni al posto di Aguero: la giovane attaccante neroverde mette a terra alcuni buoni attacchi (10-19, 12-22) ma il vantaggio delle toscane è ormai troppo ampio. Barbolini prova anche la carta Galletti ma le toscane chiudono 14-25.

Nel terzo set, le ragazze di coach Barbolini sono brave a ritrovare subito quella concentrazione che era mancata nel set precedente: in apertura di parziale le due squadre giocano punto a punto, ma poi Castelfranco, complice una distrazione in casa Canovi, prova ad allungare (3-5). Le sassolesi trovano poi il pareggio con il buon attacco di Boninsegna (6-&) ed il vantaggio con Squarcini (8-6). Due buoni attacchi di Boninsegna regalano alla Canovi il +5 (15-10). Le sassolesi sono brave a mantenere le ciqnue lunghezze di vantaggio fino alla chiusura di set: Obossa torna protagonista e firma il 21-16. Il muro di Aguero segna il 24-17: come nel primo set, è capitan Crisanti a chiudere (25-18).

In apertura di quarto set, la Canovi trova subito un buon allungo e con l’ace di Obossa si porta avanti 5-2. Boninsegna trova il tocco a muro e firma il 9-3. Castelfranco accorcia le distanze e, con un attacco di prima, mette a terra il 10-7. Obossa torna ad essere protagonista e segna il 14-7 prima ed il 15-8 poi. Dopo aver subito un muro tetto (17-11), l’opposta sassolese trova il punto del 18-11. Complici alcuni errori in casa Canovi, Castelfranco accorcia le distanze (18-13), ma la Canovi è ormai focalizzata sull’obiettivo: Lancellotti di seconda intenzione mette a terra il 20-14, mentre Obossa piazza il 22-16 al termine di uno scambio lungo ed intenso. Nel finale, l’opposta calsse ’99 continua ad essere protagonista: suoi gli ultimi punti della Canovi, che chiude 25-18.