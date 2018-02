Cadelbosco Sopra: filmato mentre ruba la macchina di un cliente del forno vicino casa

» Bassa reggiana - Cronaca - Reggio Emilia

Con l’accusa di furto i carabinieri hanno denunciato alla Procura reggiana un 48enne napoletano residente a Cadelbosco Sopra, noto agli stessi militari del paese, resosi irreperibile dopo la “restituzione” dell’auto. E’ accaduto nella stessa Cadelbosco Sopra. Un 85enne del posto, recatosi in un forno del paese entrava all’interno dopo aver parcheggiato la sua auto, una Opel Corsa, davanti al negozio. L’aver lasciato le chiavi attaccate al quadro è stata la circostanza per cui il topo d’auto infilatosi nell’abitacolo riusciva facilmente a rubare l’auto con la quale si dileguava. Accortosi del furto dava l’allarme ai carabinieri che visionando le telecamere del sistema di videosorveglianza dello stesso negozio vedevano tutte le fasi del furto identificando l’autore del furto in un vicino di casa dello stesso fornaio. Quest’ultimo in possesso del numero di telefono del ladro, suo vicino, lo contattava invitandolo a restituire l’auto. Il ladro vistosi scoperto rassicurava il fornaio scusandosi per il suo gesto. Lo stesso infatti provvedeva a tornare indietro e parcheggiare l’auto sul retro del negozio per poi dileguarsi. Il ravvedimento del ladro non gli evitava i guai: i carabinieri, acquisita la prova regina, ovvero i filmati che lo immortalavano durante il furto dell’autovettura, lo denunciavano alla Procura reggiana.