» Cronaca - In evidenza - Sassuolo

Ieri sera poco dopo le 23 i Vigili del Fuoco sono intervenuti sulla via Radici in Monte dove, all’incrocio con la via Palestro, un’auto – una Opel Zafira – dopo aver carambolato più volte ha fermato la sua corsa capovolta. I Vigili del Fuoco hanno collaborato con i sanitari del 118 ad estrarre il conducente dal veicolo. Da quanto appurato al momento, pare che non vi siano altri veicoli coinvolti. I rilievi sono stati condotti dai Carabinieri.

(immagine d’archivio)