Due persone intossicate in incendio a Praticello di Gattatico

Due persone, fratello e sorella, sono rimasti intossicati ieri sera in un incendio sviluppatosi nella loro abitazione, una casa colonica in via Setti a Praticello. Ad innescare le fiamme, con tutta probabilità, un tizzone ardente uscito dal camino. Il denso fumo ha riempito tutte le stanze in pochi minuti. Sul posto i vigili del fuoco con diverse squadre e un’autobotte. La casa ha subito gravi danni: non è escluso che venga dichiarata inagibile. Per gli accertamenti sono intervenuti anche i carabinieri.