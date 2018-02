Furto in due circoli nella notte a Casalgrande

» Casalgrande - Cronaca - Reggio Emilia

Ladri in azione nella notte a Casalgrande, dove i carabinieri della locale stazione hanno eseguito due sopralluoghi di furto ai danni di altrettanti circoli. Il primo intervento, a seguito dell’attivazione dell’allarme, al circolo della chiesa di Sant’Antonino intorno alle 2,00 dove, i militari hanno accertato che ignoti ladri, dopo aver forzato la porta d’ingresso posteriore si erano introdotti nel circolo asportando, da un primo controllo ancora in fase di esatto accertamento, bottiglie di bevande per un valore di circa 150 euro.

Successivamente, intorno alle 2,30, gli stessi carabinieri, su segnalazione del gestore che allertava il 112, intervenivano nel circolo Arci di via Del Bosco, sempre a Casalgrande, dove ignoti ladri dopo aver forzato una finestra si erano introdotti all’interno del circolo asportavano, da un primo controllo ancora in fase di esatto accertamento, circa 200 euro in monete. Su entrambi i furti i Carabinieri di Casalgrande hanno avviato le indagini in ordine al reato di furto aggravato a carico di ignoti nell’ipotesi investigativa che ad agire possano essere stati gli stessi ladri.