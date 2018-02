In Sala Casini per imparare a riconoscere le false notizie: incontro con Paolo Attivissimo, giornalista ed esperto

» Casalgrande

Si intitola “Fake news e complotti: capire per difenderci” l’incontro in programma venerdì 9 nella Sala comunale “Casini” (Centro Giovani, via Diaz 17), organizzato dal Lions Club scandianese con il patrocinio del Comune.

L”iniziativa, dedicata appunto a « bufale, false notizie e contenuti ingannevoli, manipolati ad arte per influenzare l’opinione pubblica », avrà come relatore Paolo Attivissimo, giornalista informatico, studioso della “disinformazione mediatica, cacciatore di bufale”.

Si chiedono i promotori: « Nell’era di Internet e della informazione digitale è possibile limitare gli effetti di questa nuova forma di disinformazione e fornire ai cittadini strumenti utili per essere lettori consapevoli e orientarsi meglio distinguendo i fatti dalle fandonie? »

L’appuntamento è alle ore 18,30: ingresso libero.