Previsioni meteo Emilia Romagna, martedì 6 febbraio

Nuvoloso con precipitazioni inizialmente deboli sui rilievi che nel pomeriggio tenderanno ad intensificare e ad estendersi anche alle zone di pianura. Le precipitazioni saranno nevose sopra i 500 m. e durante la notte fino a 200 m. sui rilievi occidentali, sopra i 500 m. sui rilievi centrali, attorno a 700 m. in innalzamento sui rilievi romagnoli. Temperature: in lieve aumento con valori minimi tra 2 e 4 gradi nell’entroterra, fino a 7 sul litorale e valori massimi comprese tra 6 e 10 gradi. Venti: deboli nord-orientali, moderati nella serata sulla costa e sul mare. Mare: inizialmente poco mosso con progressivo aumento del moto ondoso sino a molto mosso al largo in serata.

(Arpae)