Cade in bagno durante la doccia: 90enne salvata a Boretto dai carabinieri

Salvata dai carabinieri ed affidata alle cure mediche dopo una caduta accidentale in casa. E’ quanto accaduto l’altra sera in un’abitazione della periferia del comune di Boretto. Erano da poco passate le 23,00 di domenica quando l’operatore del 112 dei carabinieri della compagnia di Guastalla, a sua volta allertato da un vicino di casa, disponeva l’intervento della pattuglia di Brescello preso una privata abitazione alla periferia di Boretto in quanto il richiedente sentiva provenire dall’appartamento sottostante urla d’aiuto della sua vicina 90enne.

Immediatamente la pattuglia dei carabinieri si portava sul posto dove su indicazione del richiedente localizzavano l’appartamento dell’anziana. In attesa dei vigili del fuoco e del personale del 118, non potendo entrare poiché la porta di accesso all’abitazione era blindata, i militari cercavano di parlare con l’anziana che in primo momento rispondeva alle domande per poi restare in un silenzio assordante che allarmava i carabinieri. I militari preoccupati per l’incolumità della donna forzavano una finestra entrando nell’abitazione dove trovavano la 90enne sdraiata a seguito di una caduta accidentale avvenuta dopo la doccia. L’anziana veniva quindi affidata alle cure mediche del personale del 118 nel frattempo giunti che conducevano l’anziana in ospedale per le cure del caso. Gli accertamenti medici hanno quindi rivelato che l’anziana fortunatamente non aveva riportato gravi conseguenze.