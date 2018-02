Donna scippata ieri pomeriggio nel quartiere Regina Pacis a Reggio Emilia

» Cronaca - Reggio Emilia

Brutta disavventura quella capitata ieri ad una 62enne abitante a Regio Emilia, rimasta vittima di uno scippo compiuto da un malvivente che si è dato alla fuga. E’ accaduto poco prima delle 15,30 in via Calatafimi nel quartiere Regina Pacis. La donna camminava a piedi lungo il marciapiede per rientrare a casa, quando è stata avvicinato alle spalle da uno sconosciuto che le ha strappato la borsa con all’interno effetti personali, il portafoglio con alcune centinaia di euro e documenti di identità. Il malvivente si è poi dileguato in sella ad una bicicletta. Un’azione fulminea che, fortunatamente non ha arrecato lesioni alla donna. Quindi l’allarme al 112: i carabinieri intervenuti sul posto, raccoglievano la denuncia avviando la caccia al malvivente riuscito a dileguarsi.