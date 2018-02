Open day delle Scuole dell’infanzia di Cavriago

» Reggio Emilia - Scuola

In attesa dell’apertura delle iscrizioni ai servizi dell’infanzia di Cavriago per l’anno scolastico 2018/2019 (aperte dal 14 febbraio al 22 marzo), il Nido d’Infanzia “Le Betulle” e le Scuole dell’Infanzia “Le Betulle” e “I Tigli” aprono le porte ai genitori e ai bambini che vogliono visitarle. L’open day è sabato 10 febbraio dalle 9.30 alle 12. In tale occasione le famiglie potranno dunque visitare le strutture scolastiche del paese.

Da quest’anno le domande di iscrizione ai servizi educativi potranno essere presentate solo on-line collegandosi al sito https://portale-cavriago-servizi.extranext.it (attivo dal 14 febbraio). Per agevolare e accompagnare le famiglie nella nuova modalità di iscrizione è stato fissato un incontro di presentazione del portale e della procedura on-line martedì 13 febbraio alle 18,45 nella sala civica C. Arduini del Comune di Cavriago alla presenza dell’assessore alla scuola Lucia Ferrari e del personale educativo.

L’iscrizione infatti dovrà avvenire collegandosi al sito https://portale-cavriago-servizi.extranext.it (attivo dal 14 febbraio); in caso di necessità è comunque prevista la possibilità di iscriversi in modalità assistita recandosi presso la segreteria dei Servizi prescolari di CavriagoServizi (lunedì, mercoledì e sabato dalle 10 alle 14; e giovedì dalle 15,30 alle 18) oppure telefonicamente allo 0522/373454 (martedì e giovedì dalle 10 alle 14). Per info: p.tedeschi@comune.cavriago.re.it