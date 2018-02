Prosegue venerdì 9 febbraio al De Andrè la stagione teatrale dell’Associazione Quinta Parete

» Casalgrande - Teatro

Sarà la compagnia romana Controcanto Collettivo a calcare il palcoscenico del De Andrè venerdì 9 febbraio. Vincitori del Premio In-Box 2017, faranno un’unica data tra la provincia di Reggio Emilia e Modena, orgogliosamente organizzata dall’Associazione Quinta Parete che non si è lasciata scappare l’occasione di inserire un “gioiello”di spettacolo nella sua stagione teatrale che, come ogni anno, punta sulla qualità offrendo al pubblico del De Andrè un teatro civile ed umano che porta in scena, con un linguaggio rinnovato, tematiche attuali e contemporanee, un teatro capace di parlare a tutte le generazioni, intercettando anche quelle più giovani.

E “Sempre Domenica” è uno dei migliori esempi di questo teatro. Fiero di vantare un cast under 30, guidato dalla regista Clara Sancricca, mette in scena in modo semplice ed efficace lo spinoso tema del lavoro. Sul palco sei sedie, sei attori e un intrico di vite viste al microscopio: vite piene e soffocate dalla quotidianità, vite che a tratti si ribellano ma poi si arrendono e vite che si consumano immobili a causa di un’ideologia che da secoli la fa da padrona e la fa sembrare l’unica via possibile.

La biglietteria sarà aperta dalle ore 20:00. Per prenotare in anticipo il vostro posto potete contattare l’Associazione alla mail comunicazione@quintaparete.org o al numero 388-8168232.