Reggio Emilia, lite tra i conducenti di due automezzi degenera in piazza Tricolore

Ieri mattina la Polizia di Stato è intervenuta in Piazza Tricolore, in seguito alla segnalazione da parte di un passante di una lite in atto. Giunta sul posto una pattuglia della Squadra Volante accertava che era in corso un litigio tra un operatore ecologico di 56 anni di origini napoletane e un uomo di origini tarantine di 47 anni. La discussione era nata per futili motivi legati alla circolazione stradale, passata poi alle vie di fatto degenerando in alcune spinte reciproche.

Gli operatori apprendevano che al culmine del litigio l’operatore ecologico afferrava un rastrello dal veicolo in uso e colpiva il parabrezza dell’auto del suo interlocutore, danneggiandolo. Alla presenza degli agenti, l’operatore ecologico ammetteva le proprie colpe e giustificava il gesto riferendo di aver subito offese sui propri defunti. Entrambe le parti venivano rese edotte delle facoltà di legge, riservandosi di sporgere relativa querela, e l’operatore ecologico veniva deferito in stato di libertà sul posto per danneggiamento aggravato.