Turno infrasettimanale in serie B: domani alle 20,30 la Bmr ospite dei Tigers Forlì

Appurato che la Bmr non ha feeling con i tempi supplementari, dal momento che anche a Desio si è confermata la tradizione sfavorevole, è giunto il momento di voltare pagina e di dedicarsi alla seconda trasferta consecutiva, quella in programma domani sera alle 20,30 a Villa Romiti contro i Tigers Forlì. Nella già citata sconfitta brianzola si è comunque vista una squadra tonica, nello spirito e dal punto di vista fisico, che ha lottato colpo su colpo con un avversario sicuramente in buona forma, e per un nonnulla non è arrivato il terzo successo di fila. Lo andiamo ripetendo già da alcune settimane: questa squadra deve giocare libera mentalmente, incurante della sua classifica. Solo in questo modo potrà dare il massimo e, una volta terminata la regular season, capire in che modalità giocarsi il proprio destino in categoria. Venendo all’infermeria, assente il solo Pugi, rilevato nei 10 come di consueto da Manini.