Il lutto dell’Ateneo per la scomparsa del prof. Andrea Ginzburg

Il Rettore dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia prof. Angelo O. Andrisano si unisce con tutta la comunità accademica ed il personale dell’Ateneo al dolore dei famigliari ed amici per la scomparsa del Professore Emerito Andrea Ginzburg, venuto a mancare sabato 3 marzo a Bologna.

Il prof. Andrea Ginzburg ha fatto la storia dell’Ateneo emiliano. E’ stato uno dei padri fondatori della Facoltà di Economia e Commercio di Modena dove ha insegnato Politica Economica dal 1970 al 2000. In seguito nel 2001 è stato tra i fondatori della Facoltà di Scienze della Comunicazione e dell’Economia di Reggio Emilia dove ha insegnato Istituzioni di economia e Economia delle reti internazionali fino al 2010. Nell’Anno Accademico 2017-2018 è stato conferito ad Andrea Ginzburg il titolo di Professore Emerito di Unimore.

Lo ricordano con estremo affetto i direttori dei dipartimenti, nonché amici e colleghi, con i quali il prof. Andrea Ginzburg ha collaborato.

“La grande intelligenza e la mente brillante di Andrea Ginzburg – ricorda il prof. Giovanni Bonifati, amico e collega – sono state un punto di riferimento per generazioni di studenti di economia e per gli amici e i colleghi, fin dalla nascita della Facoltà di Economia e Commercio di Modena. Avremo altre occasioni per ritornare sui suoi contributi scientifici. Di Andrea voglio qui ricordare la profondità del suo essere non convenzionale e soprattutto la sua autonomia di giudizio generatrice di idee, la sua umanità e la sua capacità di ascolto”.

“La scomparsa del prof. Andrea Ginzburg addolora profondamente noi colleghi del dipartimento di Comunicazione ed Economia. Andrea – afferma a nome di tutti i colleghi del dipartimento la prof.ssa Maria Cristiana Martini, Direttore del Dipartimento di Scienze della Comunicazione ed Economia di Unimore – è stato fra i fondatori del dipartimento e suo direttore. Conserviamo di lui l’immagine di uno studioso stimatissimo, autorevole, eclettico e profondamente colto, curioso e aperto, animatore di confronti stimolanti e spesso fuori dagli schemi, interessato anche alle implicazioni sociali della conoscenza nelle nostre discipline. Ricordiamo inoltre l’uomo sensibile e affabile che ha ascoltato, spronato e coinvolto i colleghi più giovani e gli studenti nella passione per il sapere. E’ stato per molti di noi un punto di riferimento intellettuale e umano e la sua impronta sarà indelebile in chi ha avuto la fortuna incontrarlo”.

“Ho conosciuto Andrea Ginzburg che non avevo neppure 18 anni. E allora nulla sapevo della sua famiglia e dell’importanza che essa aveva avuto nella storia di questo paese. Per me Andrea – ricorda l’amico e collega prof. Giovanni Solinas, Direttore di Economia Marco Biagi di Unimore – è stato “intelligenza pura”, conoscenza della storia e della storia della disciplina, capacità di percepire implicazioni non ovvie, assenza di dogmatismo disciplinare. E quindi, tanto. Nel mio percorso formativo pochissimi altri hanno contribuito quanto lui”.

Il prof. Andrea Ginzburg sarà ricordato martedì 6 Marzo alle 17.00 all’Istituto Gramsci (Via Mentana, 2) a Bologna, da Franco Cossentino, Giorgio Fodor, Anna Simonazzi e da chi vorrà intervenire. Le esequie si terranno successivamente in forma privata.

Ad Andrea Ginzburg, è stata dedicata una pagina web di Ateneo, dove poter valorizzare e condividere il patrimonio intellettuale che si è costruito nel corso del tempo, grazie alla attività scientifica e didattica di chi ha dato vita e fatto la storia di Unimore.

http://www.andreaginzburg.unimore.it

Alla realizzazione di questo progetto su Andrea Ginzburg hanno contribuito gli amici e colleghi: Giovanni Bonifati, Rita Maria Parente, Antonio Ribba, Margherita Russo, Anna Simonazzi.

Andrea Ginzburg

nato a Torino il 9 aprile 1940. Nel 1963, si è laureato con pieni voti e la lode in Economia Agraria alla Facoltà di Scienze Agrarie dell’Università di Napoli. Nel 1963, ha ottenuto il Diploma di Specializzazione nel VI Corso sullo Sviluppo Economico organizzato a Roma dalla SVIMEZ-Associazione per lo Sviluppo del Mezzogiorno. Negli anni 1966-68, avendo ottenuto una Harkness Fellowship del Commonwealth Fund di New York, ha studiato economia come Special Student al M.I.T. (Cambridge, Mass.). E’ stato uno dei fondatori della Facoltà di Economia e Commercio di Modena dove ha insegnato Politica economica negli anni 1970-2000. Nel 2001 è stato tra i fondatori della Facoltà di Scienze della Comunicazione e dell’Economia di Reggio Emilia dove ha insegnato Istituzioni di economia e Economia delle reti internazionali fino al 2010. Dal 2001 al 2010, è stato membro del Dipartimento di Scienze Sociali, Cognitive e Quantitative, di cui è stato Direttore negli anni 2001-2003. E’ stato Direttore della Biblioteca di Economia e della Biblioteca Interdipartimentale dell’Università di Modena e Reggio Emilia.

Nella sua attività di ricerca, Andrea Ginzburg ha sempre mantenuto una stretta relazione tra la dimensione analitica e la dimensione storico-politica della teoria e della politica economica. Si è occupato in modo originale di un’ampia varietà di temi di storia del pensiero economico, di teoria e politica dello sviluppo economico, di commercio internazionale, distretti industriali ed economia europea. Su questi temi ha pubblicato numerosi saggi e monografie su prestigiose riviste e case editrici nazionali e internazionali.

Nel campo della storia dell’analisi economica ha fornito importanti contributi al chiarimento del programma scientifico di Sraffa e all’approfondimento del pensiero di Marx e Gramsci. E’ uno dei più profondi e apprezzati studiosi dell’opera di Albert Hirschman, da cui ha tratto sovente ispirazione per affrontare i problemi dello sviluppo. Nel campo degli studi di politica economica, ha sempre collocato i problemi dell’economia italiana in una dimensione internazionale. Suoi contributi recenti riguardano proprio l’Euro e le conseguenze dei difficili rapporti tra Germania e paesi del Sud Europa.