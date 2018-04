Ausl Reggio Emilia, Chi Ricerca Cura: al via la Settimana della Ricerca

» Reggio Emilia - Salute - Sanità

Dal 9 al 14 aprile è in programma la seconda edizione di Chi Ricerca Cura, la settimana dedicata alla divulgazione dei temi della ricerca scientifica che all’Ausl Irccs di Reggio Emilia viene affiancata all’assistenza.

Diversi gli appuntamenti che intendono creare opportunità di dialogo tra i ricercatori, gli studenti e la cittadinanza attraverso incontri aperti, visite guidate, letture pubbliche e laboratori di avvicinamento all’attività sperimentale per i più piccoli.

“La settimana-evento è un’opportunità per gli studenti e la cittadinanza di incontrare un mondo, quello della Ricerca in sanità, per certi versi misterioso” spiega il direttore scientifico Massimo Costantini “Le iniziative gratuite e aperte a tutti daranno la possibilità di incontrare i ricercatori e saperne di più sulla professione, i metodi e gli obiettivi della ricerca che svolgiamo, oltre che sul vissuto personale dei nostri professionisti. L’Ausl Irccs di Reggio Emilia” continua Costantini “svolge attività di ricerca clinica, di laboratorio e sanitaria, con l’obiettivo di trasferirne i risultati all’assistenza ai pazienti. Abbiamo scelto lo slogan chi-ricerca-cura proprio per affermare che le strutture sanitarie dove si sviluppa attività di ricerca sono luoghi nei quali si cura meglio. Lo spirito dell’iniziativa – conclude – è condividere con la nostra comunità il significato e le caratteristiche dell’impegno di tanti ricercatori e professionisti”.

Appuntamenti con le scuole

Tanti gli appuntamenti dedicati agli studenti: per le scuole elementari sono stati organizzati da martedì 10 a giovedì 12 laboratori di avvicinamento all’attività sperimentale, in cui i bambini potranno cimentarsi, sotto la guida dei ricercatori, in veri e propri esperimenti scientifici. Per gli istituti superiori sono in programma per tutta la settimana incontri con i ricercatori che racconteranno la propria esperienza professionale e di vita. Ancora agli istituti superiori, circa 200 studenti, è rivolto l’incontro di sabato 14 aprile dedicato al tema delle fake news scientifiche dal titolo “Bufale al Pascolo: perché ci crediamo?” che vedrà tra i relatori Sergio della Sala, presidente nazionale del Cicap – Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze, che verrà appositamente da Edimburgo, dove insegna Neuropsicologia Sperimentale al Master di Neuroscienze Cliniche.

Appuntamenti per la cittadinanza

Due i momenti di lettura di brani che hanno attinenza con il mondo della scienza: il primo “Eureka” si svolgerà venerdì 13 alle ore 18:00 alla libreria all’Arco e sarà animato dagli stessi ricercatori, il secondo si volgerà sabato 14 alle ore 10:00 alla libreria Strand e sarà dedicato ai bambini, cui saranno proposti brani tratti dalla pubblicazione per l’infanzia intitolata “Storie di scienziate ribelli”.

Il venerdì dalle 19:00, inoltre, è in programma “AperiScience” un momento conviviale in cui sarà possibile incontrare i ricercatori in un’atmosfera informale al Circolo Catomes Tôt di via Panciroli.

Ancora il sabato 14 sarà dedicato alle visite guidate ai laboratori del Santa Maria Nuova in cui si svolge attività di ricerca. Punto di ritrovo è l’atrio dell’ospedale senza necessità di prenotazione (ore 10:00, 11:30, 14:00, 15:30).

Per l’intera giornata di sabato, inoltre, Piazza Fontanesi ospiterà l’iniziativa “La ricerca che ti Spiazza” con installazioni realizzate con materiali di laboratorio da parte dei bambini delle Scuole e Nidi d’Infanzia in collaborazione con Reggio Children e ReMida, il centro di riciclaggio creativo del Comune di Reggio Emilia. L’inaugurazione dell’installazione è in programma alle ore 11.00.