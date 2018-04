F1: in Bahrain pole Ferrari con Vettel, subito dietro Raikkonen

» Formula 1 - Maranello

Due lampi sul traguardo: al termine di una intensa sessione di qualifiche, Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen hanno conquistato la prima e seconda posizione sulla griglia di partenza per domani al Bahrain International Circuit. E’ la 214esima pole position per la Scuderia Ferrari e la 59esima prima fila dal 1950, mentre Sebastian ha firmato la sua sesta pole per il Cavallino e la 51esima della sua carriera. Su una pista dove contano la potenza, la trazione e la gestione degli pneumatici, le due SF71H hanno dato prova di quanto valgono e tutta la squadra ha fatto del suo meglio.

“Credo che abbiamo una buona base e la macchina funziona” ha commentato Seb. “Abbiamo migliorato il nostro lavoro di sviluppo sulla vettura. All’inizio è sempre un po’ difficile, ma ora le cose stanno migliroando. Quindi, è stato bello mantenere “viva” la macchina. Mi sono sentito a mio agio sin dall’inizio e durante la sessione ho fatto progressi. Sono molto contento del mio ultimo tentativo e, ovviamente, anche del risultato ottenuto. Sono molto soddisfatto di come rispondeva oggi la macchina. Abbiamo lavorato sul set-up e provato diverse cose. In Australia la pista, insidiosa e dal fondo irregolare, non ci aveva permesso di fare troppe modifiche e trarre delle conclusioni. Ma dopo la gara e con il chilometraggio fatto, credo che abbiamo capito meglio la macchina. E’ bello vedere che abbiamo costruito una macchina forte e che oggi siamo riusciti a metterla in prima fila battendo tutti gli altri. E’ stato un gran bel risultato che tutta la squadra merita. Comunque, “il grande giorno” è domani”.