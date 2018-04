Terza fila per Dovizioso, che fa segnare l’ottavo tempo nelle qualifiche a Termas de Rio Hondo

» Bologna - Motociclismo

Una leggera pioggia ha accolto questa mattina i piloti della MotoGP sul circuito di Termas de Rio Hondo e le condizioni meteo non sono cambiate durante tutta la giornata. Le FP3 non hanno quindi consentito a nessun pilota di migliorare i propri tempi per cui sia Dovizioso che Lorenzo hanno dovuto prendere parte alla sessione di Q1 nel primo pomeriggio.

Il pilota italiano è riuscito a passare il primo turno con il secondo miglior crono mentre Lorenzo si è dovuto accontentare della quarta posizione, e quindi partirà dalla quinta fila per la gara di domani.

Durante le Q2 il tracciato, che si stava asciugando ma aveva ancora il terzo settore molto bagnato, ha consigliato a tutti i piloti una prima uscita con gomme rain e Andrea Dovizioso ha poi proseguito per tutta la sessione con questa soluzione facendo segnare l’ottavo tempo (1:48.247), che gli è valso la partenza in terza fila nel GP della Repubblica Argentina.

Spettacolare pole position per Jack Miller, con la Ducati del Pramac Racing Team, che ha azzardato la seconda uscita con pneumatici slick ed è riuscito a guidare magistralmente la sua Desmosedici GP attraverso le insidie del tracciato argentino conquistando il miglior crono in 1:47.153.

Andrea Dovizioso (Ducati Team #04) – 8° – 1:48.247

“Oggi la situazione non era affatto semplice, perché piovigginava a tratti e il tracciato era molto insidioso. Questa mattina siamo stati bravi a lavorare con calma e oggi pomeriggio, nonostante i problemi di pattinamento in curva, ho disputato delle buone qualifiche montando in Q2 le gomme rain già usate in Q1, e quindi sono contento di partire in terza fila domani. Con il bagnato siamo messi abbastanza bene ma molto dipenderà dalla quantità di acqua sulla pista, se domani dovesse piovere, come sembra. Sono molto soddisfatto del lavoro del mio team perché, nonostante una giornata difficile ieri, oggi siamo riusciti a migliorare decisamente la situazione.”

Jorge Lorenzo (Ducati Team #99) – 14° – 1:50.063

“E’ stato un altro giorno difficile per noi. Questa mattina le condizioni erano molto particolari, con la pista mezza asciutta e mezza bagnata, ed abbiamo faticato a trovare un buon feeling. Nel pomeriggio, con il tracciato più bagnato, siamo riusciti ad essere abbastanza veloci e in Q1, quando sulla pista si era ormai formata una traiettoria quasi asciutta, ero primo fino al rientro ai box. Purtroppo, a causa di un malinteso con la mia squadra che mi ha montato una gomma posteriore morbida invece che media, ho migliorato il mio crono solo di mezzo secondo e non è stato sufficiente per passare alle Q2. In ogni caso speriamo che domani non piova, in modo da poter sfruttare al meglio il warm-up per migliorare la moto per la gara.”