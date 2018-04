» Formigine

La serata inizia con un brutto infortunio di Alessia Stefani che durante il riscaldamento perde i sensi a causa di una brutta pallonata. I sanitari Avap e del 118, intervenuti tempestivamente, hanno assicurato i presenti e accompagnato l’atleta in ospedale per i controlli di routine.

Palazzetto gremito per un derby intenso tra due società che fanno del volley il loro fiore all’occhiello. Match sentitissimo da entrambe le compagini per la conquista di punti importanti per la classifica. Le ragazze dell’Auxilia Finance si oppongono ai tentativi di rimonta del Corlo aggiudicandosi con merito tre punti fondamentali.

Un ringraziamento speciale agli amici di Avis Formigine presenti per sensibilizzare i tifosi sulla donazione del sangue.

AUXILIA FINANCE MAGRETA VOLLEY – AD Corlo 3-0

AUXILIA FINANCE: Zanghieri 10 Zironi 10 Soli 8 Calanca 4 Stefani inf Pongolini ne Guidetti 7 Cerri Berselli inf Righi 15

Libero: Guidi Capitani

Allenatori: Forghieri Bazzani

CORLO: Cambi 0 Radighieri ne Giannini 6 Barbieri 8 Cerri 1 Grillenzoni 2 Casolari 3 mammi 1 Besozzi 13 Morselli 0 Scacchetti 0

Libero: Zanni Lanzotti.

Allenatori: Ambroz Arcaroli

Arbitri: Mazzetto Pelucchi

Parziali: 25-23 25-21 25-1o

Durata set: 25 27 25

Spettatori 225

AUXILIA: bv 9 bs 12 muri 10

CORLO: bv 2 bs 8 muri 0