Corso A.I.B. per Volontari del Gruppo di Protezione Civile “Paolo Visinelli” di Loiano (BO): la docenza del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

» Ambiente - Bologna

Sabato 7 aprile il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ha tenuto, con i propri docenti, la lezione in tema di lotta attiva (antincendio boschivo) prevista nell’ambito del corso AIB destinato al Gruppo Volontari di Protezione Civile del Comune di Loiano.

L’iniziativa, che ricade tra quelle previste dal Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva della Regione Emilia – Romagna e che è attuata, sotto l’egida dell’Agenzia Regionale, per la sicurezza territoriale e la protezione civile, in virtù della convenzione regionale con il Corpo Nazionale, è stata organizzata su impulso del Comune di Loiano, il quale ha inteso rafforzare la risposta locale alle emergenze di incendio boschivo, preparando a tal fine alcuni dei propri Volontari del Gruppo di Protezione Civile, già operanti in altri settori emergenziali.

La giornata ha visto alternarsi attività di docenza in aula, dove, oltre ad un excursus sulle competenze del Corpo attribuite dal recente Codice della Protezione Civile, si è trattato di rischio incendi, di chimica dell’incendio e di sostanze estinguenti, ed a seguire delle caratteristiche degli incendi boschivi e di criteri e tecniche di lotta attiva (ricognizione, sorveglianza, avvistamento e spegnimento, con particolare riferimento alla bonifica delle aree percorse dal fuoco).

Si è avuto modo di condividere il modello di intervento del Piano regionale A.I.B., che in questa regione vede il DOS dei Vigili del Fuoco al centro dell’attività di direzione delle operazioni di spegnimento (con le squadre a terra ed anche in caso di intervento di mezzi aerei) degli incendi boschivi.

A seguire, si sono effettuate esercitazioni pratiche, che hanno visto i Volontari partecipanti affrontare, sotto le indicazioni dei referenti, sia attività di spegnimento di piccole accensioni di materiali vegetali, che un percorso in un teatro di un grave incendio occorso, nell’anno 2017, in prossimità dell’abitato di questo Comune.

L’iniziativa proseguirà con un esame pratico, dopo il quale la Regione procederà a dichiarare formato il citato Volontariato anche per l’attività AIB.