Fugge dopo incidente con feriti: carabinieri reggiani a caccia del pirata

» Cronaca - Reggio Emilia

Non ha rispettato lo stop e dopo lo scontro con altra autovettura ha proseguito la marcia dileguandosi. Protagonista il conducente di una Fiat Punto fuggito dopo lo schianto avvenuto a Cavriago, nell’intersezione tra viale Corso Cairoli e via XX Settembre, con una Ford Focus condotta da un 37enne abitante a Reggio Emilia. A seguito dell’impatto la Ford Focus e finita dapprima contro un muretto e quindi contro una donna che correva a piedi lungo via XX Settembre. L’incidente si è verificato poco prima delle 10 di questa mattina. La donna seguito dell’investimento è stata soccorsa dai sanitari inviati dal 118 e trasportata in condizioni di media gravita presso l’ospedale di Reggio Emilia. I carabinieri di Bibbiano che hanno proceduto ai rilievi hanno quindi avviato le ricerche del pirata chiamato a rispondere dei reati di fuga a seguito di incidente con feriti, omissione di soccorso e lesioni personali colpose. La ferita non è stata ancora identificata.