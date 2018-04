Previsioni meteo Emilia Romagna, lunedì 9 aprile

» Meteo

Cielo molto nuvoloso o coperto con precipitazioni diffuse su tutto il territorio regionale, di moderata intensità sul settore appenninico centro-occidentale e deboli sulle aree di pianura; nel pomeriggio attenuazione dei fenomeni e tendenza a un graduale rasserenamento, più marcato dalla serata a partire dal settore occidentale. Temperature: minime attorno a 9 gradi; massime in diminuzione sul settore centro-occidentale e in aumento sulla fascia costiera, con valori compresi tra 16 e 18 gradi. Venti: deboli dai quadranti settentrionali al mattino, tendenti a disporsi dai quadranti meridionali nel corso della giornata, con rinforzi sul settore appenninico anche di moderata intensità. Mare: quasi calmo al mattino ma con moto ondoso in rapido aumento fino a divenire molto mosso al largo nel pomeriggio.

(Arpae)