Al via domani a Reggio Emilia il Terzo Torneo Nazionale Forense di Basket

» Reggio Emilia - Sport

Sono già arrivati in città gli oltre 200 magistrati e avvocati provenienti da tutta Italia e dall’estero, protagonisti del Terzo Torneo Nazionale Forense di Basket che si terrà a Reggio Emilia da venerdì 13 a domenica 15 aprile.

Da domani, sul parquet del Palasport “G. Bigi” e nelle palestre Casoli e Reverberi, messe a disposizione dalla Fondazione dello Sport di Reggio Emilia, si sfideranno dodici formazioni, tra cui Ius Emilia, con ben 16 giocatori in campo (quattro 4 magistrati e dodici avvocati, tra cui una donna) in rappresentanza di Reggio Emilia, Modena e tutte le province della Regione Emilia Romagna.

La competizione sportiva proseguirà per tutta la giornata di sabato fino a domenica mattina, quando sarà decretata la squadra vincitrice del torneo. Le squadre, suddivise in quattro gironi, si affronteranno in un fitto calendario di partite che vede scendere in campo Uomini di Legge per sensibilizzare la comunità dei Cittadini sull’impegno civile e i valori della legalità.

L’iniziativa è stata istituita nel 2016 per onorare la memoria del magistrato Fernando Ciampi e l’avvocato Lorenzo Claris Appiani uccisi il 9 aprile 2015 nel Palazzo di Giustizia di Milano durante l’esercizio delle loro funzioni; più in generale intende ricordare tutti i magistrati e gli avvocati che hanno subito gravi atti di aggressione e intimidazione durante lo svolgimento della loro professione. Il torneo rappresenta , quindi, non solo un momento di sport, ma anche di impegno civile e di richiamo ai valori della legalità e della giustizia, rappresentati dalla Comunità dei Giuristi, verso i Cittadini dei luoghi in cui si svolge. All’evento sportivo sono, pertanto, affiancate iniziative per la città e per le Scuole.

Il Terzo Torneo Nazionale Forense di Basket è patrocinato da Comune di Reggio Emilia, Provincia di Reggio Emilia, Fondazione dello Sport Reggio Emilia, Regione Emilia Romagna, Federazione Italiana Pallacanestro Emilia Romagna, Uisp Lega Pallacanestro Reggio Emilia.

Le Squadre del Terzo Torneo Nazionale Forense di Basket: Alessandria – Cagliari – Catania – Ius Emilia – Wolfsburg (Germania) – Marche – Milano – Palermo – S. Maria Capua Vetere – Torino – Trapani – Umbria.