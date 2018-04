Sabato a Carpi riprende Opas Academy

» Carpi

Riprende a Carpi, sabato 14 aprile, Opas Academy. E’ la scuola di specializzazione che Opas, l ‘Organizzazione Prodotto Allevatori Suini, ha lanciato al suo interno per migliorare la professionalità di quanti operano sulle linee produttive. L’edizione 2018 di Opas Academy prevede la partecipazione di una ventina di addetti che apprenderanno le più avanzate e sicure tecniche per il disossamento delle carni suine. E’ la seconda edizione del corso che, a breve, verrà anche aperto alla partecipazione di giovani, disoccupati e chiunque intenda specializzarsi professionalmente nell’ambito dell’industria di trasformazione delle carni suine.

Opas – spiega una nota – è la realtà agroindustriale più importante in Italia per il settore zootecnico della suinicoltura ed è una struttura ormai consolidata nel territorio di Carpi, offrendo opportunità di lavoro, al proprio interno, a più di cinquecento addetti. L’attività di OPAS si concretizza principalmente nella vendita e trasformazione dei suini conferiti dai soci presenti soprattutto nei territori più vocati del nostro Paese, alle produzioni DOP della Lombardia, Emilia­ Romagna, Piemonte e Veneto. Per la valenza economica del progetto di integrazione della filiera suinicola nazionale, OPAS è stata riconosciuta a livello interregionale come Organizzazione di Prodotto grazie agli allevatori associati che conferiscono tutta la loro produzione dando vita alla filiera: From Farm to Fork. Gli allevamenti associati a OPAS ricadono nell’area geografica delle Produzioni di Origine Protetta (Dop) dei prosciutti di Parma e San Daniele: marchi di tutela riconosciuti a livello internazionale e sinonimo della migliore salumeria nazionale di qualità.