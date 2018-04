Il Sindaco di Bologna, Merola consegna le Medaglie al Merito Civico “Giorgio Guazzaloca”

» Bologna

Giovedì 26 aprile alle 17, nella Sala Rossa di Palazzo d’Accursio, il Sindaco di Bologna Virginio Merola consegnerà le Medaglie al Merito Civico “Giorgio Guazzaloca”. Si tratta della prima cerimonia di consegna del riconoscimento introdotto, su proposta del Sindaco Merola, nel Regolamento per la concessione delle civiche onoreficenze approvato recentemente dal Consiglio comunale. La cerimonia si svolgerà nel giorno del primo anniversario della scomparsa di Giorgio Guazzaloca, Sindaco di Bologna dal 1999 al 2004.

Le Medaglie al Merito Civico “Giorgio Guazzaloca” saranno consegnate a:

Marco Cifelli e Pasquale Bianchi, due artigiani che il 15 gennaio del 2018, passando in via Bassa dei Sassi, sventarono uno stupro ai danni di una donna;

Paolo Galiani, che ritirerà il riconoscimento a nome del gruppo NoTag Saragozza (di cui è coordinatore), nato per contrastare il vandalismo grafico su edifici pubblici e privati.

La Medaglia al Merito Civico “Giorgio Guazzaloca” è una medaglia d’argento riportante lo stemma del Comune di Bologna e la dicitura “al merito civico ‘Giorgio Guazzaloca’”. L’onorificenza viene assegnata a cittadini, residenti e non residenti in città, che per la loro attività si siano particolarmente distinti con azioni a favore della cittadinanza, divenendo un esempio virtuoso e un riferimento per l’intera comunità. La concessione della medaglia è decisa con decreto del Sindaco.