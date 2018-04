» Bologna - Cronaca

Dalla giornata di ieri si è stato registrato un attacco informatico alla rete civica Iperbole, il sito web del Comune di Bologna. L’attacco si è manifestato con la modifica di alcuni contenuti presenti nel sito, fra cui la home page.

L’attacco è ancora in corso in quanto, nonostante si sia provveduto al ripristino dei contenuti, questi sono stati modificati nuovamente.

I tecnici del Comune sono al lavoro per rispondere a questo attacco attraverso l’aggiornamento del software utilizzato per la gestione dei contenuti del sito. L’operazione richiederà alcune ore e quindi è possibile che si presentino nuove alterazioni dei contenuti.

L’Amministrazione comunale si scusa con gli utenti per il disagio.