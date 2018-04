Bologna, sosta in zona Birra per i non residenti: nuova fascia oraria

» Bologna - Viabilità

A seguito di un confronto pubblico in commissione consiliare con residenti, titolari e dipendenti delle attività commerciali e produttive, nonché con gli operatori dei servizi pubblici della zona Birra, la fascia oraria della sosta con obbligo di disco orario si sposta in avanti diventando dalle 18 alle 20. Rimane invariata la fascia della mattina dalle 9 alle 11. Le fasce orarie finora previste, con obbligo di disco orario, erano dalle 9 alle 11 e dalle 16 alle 18.

Già dal maggio dello scorso anno la sosta dei non residenti nelle vie della Birra, Berleta, Ottaviano, Marco Antonio, Traversa, Magellano e Fava è stata regolamentata tramite disco orario con limitazione di 2 ore. Questo provvedimento si è reso necessario per riguadagnare spazio alla sosta per i residenti, e per far fronte alle soste prolungate nelle vie prossime all’aeroporto Marconi.

