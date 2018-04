Di giorno commesso, nel tempo libero spacciatore: trentaquattrenne arrestato a Bologna

» Bologna - Cronaca

I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Bologna hanno arrestato un trentaquattrenne italiano per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. E’ successo ieri pomeriggio, durante un servizio antidroga che i militari stavano effettuando in zona Bolognina. Alla vista del soggetto che si aggirava con fare sospetto a bordo di una Ford Fiesta, i militari hanno proceduto al controllo, fermando il veicolo in via Piero Gobetti. Durante la verifica dei documenti, il trentaquattrenne ha iniziato ad agitarsi talmente tanto che i Carabinieri hanno capito che all’interno dell’auto c’era qualcosa di illecito.

I sospetti sono stati confermati dal ritrovamento di un paio di barattoli contenenti diverse dosi di cocaina. I militari hanno deciso di approfondire il controllo ispezionando anche l’abitazione del soggetto, situata nelle vicinanze. Questo ha consentito di portare alla luce altra sostanza stupefacente, in particolare una trentina di grammi di cocaina, 1.750 grammi di hashish e 580 grammi di marijuana e del materiale attinente al confezionamento della stessa. La professionalità nell’attività di spaccio del trentaquattrenne, incensurato e dipendente di un’azienda che lavora nella distribuzione alimentare, è stata avvalorata dal ritrovamento di circa 16.000 euro in contanti custoditi all’interno di tre buste nascoste nel cassetto di un comodino della stanza da letto. Il materiale è stato sequestrato e lo spacciatore è stato sottoposto all’obbligo di permanenza domiciliare fino a questa mattina, quando è stato prelevato dai Carabinieri e accompagnato in Tribunale per l’udienza di convalida dell’arresto.