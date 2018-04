E-Care 2018, a San Lazzaro anziani al centro con attività, incontri e laboratori

» Bologna - Sociale

Prenderà il via nel mese di maggio il progetto E-Care 2018, con un ricco programma di incontri e attività culturali, sportive, sanitarie e di sicurezza dedicate agli anziani del territorio. Laboratori creativi, lezioni di cucina, attività fisica e dialoghi con esperti su sicurezza e salute si dipaneranno per tutta la primavera e l’estate, da maggio ad agosto inclusi, per dare agli anziani e alle categorie più fragili del nostro territorio tutti gli strumenti per condurre una vita sana, ricca di stimoli e di benessere.

Tutti gli incontri e le attività sono organizzate dai Servizi Sociali del Comune di San Lazzaro in collaborazione con la Conferenza territoriale sociale e sanitaria di Bologna, l’Ausl e il Cup2000. Tanti i partner dell’iniziativa, tra cui spiccano l’Associazione Onconauti, il circolo Arci San Lazzaro, il Centro Malpensa, il Centro la Terrazza, l’Auser, la Croce Rossa, Sport 2000 e Teatro dell’Argine.

“Il progetto presentato è molto ambizioso – spiega l’assessore alle Nuove Fragilità Alessandro Battilana -. Sono coinvolte, sotto la preziosa regia dei Servizi Sociali del nostro Comune, le Associazioni del volontariato e dei nostri Centri Sociali a cui va il ringraziamento più sentito. Mettere insieme tematiche che vanno dall’aspetto culturale, a quello sanitario, ludico e sulla sicurezza, è senza dubbio un valore aggiunto nell’ottica di un maggior sostegno alle fragilità dei nostri anziani, che trovano nell’Amministrazione comunale un punto di riferimento preciso e costante nel favorire la prevenzione attraverso corretti stili di vita che permettono di mantenere più a lungo le potenzialità esistenti nell’anziano e di prolungare la loro vita attiva.”

Il progetto E-Care vede il coinvolgimento di tutte le associazioni del nostro territorio che si sono impegnate a garantire ai nostri anziani importanti e stimolanti iniziative, che proseguiranno per tutto il 2018. Il primo appuntamento avrà come protagonista la figura dell’Amministratore di Sostegno e si terrà giovedì 3 maggio alle 10.30, al circolo Arci San Lazzaro, alla presenza dell’associazione Sostegno.