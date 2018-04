Romeo e Giulietta. Ama e cambia il mondo, dal 27 aprile al Teatro EuropAuditorium di Bologna

» Bologna - Musica

Romeo e Giulietta. Ama e cambia il mondo , il musical prodotto da David e Clemente Zard, ha ripreso le rappresentazioni in tutta Italia. Dopo due anni di assenza, a grande richiesta da parte del pubblico, e dopo il grande debutto a Milano, arriva finalmente a Bologna: sarà in scena per quattro spettacoli al Teatro EuropAuditorium, venerdì 27 aprile alle ore 21.00, sabato 28 aprile alle ore 16.00 e alle 21.00, e domenica 29 aprile alle ore 16.00.

Per informazioni: 051.372540 – 051.6375199 – info@teatroeuropa.it

Romeo e Giulietta. Ama e cambia il mondo sostiene i progetti 2018 di “Fabbrica del Sorriso”. Parte del ricavato dei biglietti andrà in favore della grande raccolta fondi di Mediafriends.