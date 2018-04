L’Assemblea Ordinaria dei Soci dell’aeroporto Marconi approva il bilancio d’esercizio 2017

» Bologna - Economia - Trasporti

L’Assemblea Ordinaria dei Soci di Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A., riunitasi oggi sotto la presidenza di Enrico Postacchini, ha approvato il bilancio d’esercizio della Società al 31 dicembre 2017 e preso atto della presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2017.

In particolare, come già reso noto al mercato, nel 2017 i ricavi consolidati sono stati pari a 99,1 milioni di euro, con una crescita del 9,6% rispetto al 2016, l’EBITDA consolidato è stato pari a 34,2 milioni di euro (+21,3% in confronto all’esercizio 2016) e l’utile netto consolidato ha registrato una crescita del 42% circa rispetto all’anno precedente, attestandosi a 16,2 milioni di euro.

A fronte di un utile netto di esercizio della capogruppo Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A. pari a 14,9 milioni di euro, l’Assemblea ha deliberato la distribuzione di un dividendo lordo di 0,392 euro per ogni azione ordinaria, corrispondente ad un monte dividendi complessivo di 14,2 milioni di euro, pari ad un payout del 95%.

Tale dividendo sarà messo in pagamento il 9 maggio 2018, con data di stacco cedola n.3 il 7 maggio 2018 e record date l’8 maggio 2018.

L’Assemblea ha, inoltre, provveduto a nominare due consiglieri indipendenti, a seguito di dimissioni e cooptazione consiliare. A seguito delle dimissioni dei consiglieri indipendenti Arturo Albano e Gabriele Del Torchio, è stato, infatti, reintegrato il Consiglio di Amministrazione con la cooptazione dei consiglieri indipendenti Domenico Livio Trombone e Livio Fenati, rispettivamente il 30 ottobre 2017 ed il 29 gennaio 2018.

Il Consiglio di Amministrazione in carica fino all’Assemblea che approverà il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018, risulta quindi così composto: Enrico Postacchini, Nazareno Ventola, Sonia Bonfiglioli, Livio Fenati, Giada Grandi, Luca Mantecchini, Laura Pascotto, Giorgio Tabellini e Domenico Livio Trombone.

L’Assemblea ha altresì approvato la sezione della relazione sulla remunerazione di cui all’articolo 123-ter, comma 3 del D.Lgs. 58/98, in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche.