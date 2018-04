Parte da Ducati il Motogiro d’Italia 2018

» Bologna - Motociclismo

Il prossimo 1 maggio lo stabilimento Ducati di Borgo Panigale sarà il punto di partenza della ventisettesima edizione del Motogiro d’Italia, la rievocazione storica della più antica e prestigiosa gara motociclistica italiana a tappe.

L’edizione 2018 si terrà dal 30 aprile al 6 maggio e solcherà le strade della celebre Motor Valley, il distretto industriale situato in Emilia Romagna nel quale si concentrano brand internazionali dell’automotive, i loro affascinanti musei specializzati e diversi autodromi e circuiti per gare sportive.

Sono almeno 120 i motociclisti che, con le loro moto sia d’epoca sia attuali, percorreranno i 1600 chilometri divisi in 6 tappe, partendo da Bologna e proseguendo per Modena, fino alla Riviera Adriatica per poi tornare a Borgo Panigale e concludere il tour circolare con una visita guidata al Museo Ducati.

Per ulteriori informazioni sull’evento consultare il sito www.motogiroitalia.it.