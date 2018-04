Villa Smeraldi: approvati in Consiglio il Rendiconto 2017, il Bilancio di previsione 2018-2020 e il Programma delle attività

» Bologna

Nel pomeriggio di ieri il Consiglio metropolitano ha approvato il Rendiconto di gestione 2017, il Bilancio di previsione 2018-2020, e il Programma delle attività per il 2018 dell’Istituzione Villa Smeraldi con 16 voti favorevoli (Pd e Rete Civica) e 1 astenuto (Uniti per l’Alternativa).

Per quel che riguarda il Piano Programma delle attività 2018, a fianco alla consolidata vocazione didattica, proseguono le iniziative di valorizzazione del Pomario e i Labirinti di canapa, laboratori e iniziative di conoscenza di questa importante coltivazione.

Tra le attività evidenziate vi sono anche alcuni progetti speciali che si potrebbero realizzare nel 2018 con la collaborazione fondamentale dell’Associazione Gruppo della Stadura: dal Fondo cattedre ambulanti a “Una settimana di riso” per raccontare la storia delle mondine attraverso filmati, memorie orali e musiche, fino alla rievocazione storica in occasione dei 150 anni dall’applicazione del motore a vapore alle macchine agricole.

Prosegue inoltre l’importante collaborazione con FICO Eataly World: il Museo nel 2017 ha allestito quattro grandi aree museali all’interno dei suoi padiglioni (tematiche grano, riso, vino e canapa). Si prevede di poter studiare alcuni pacchetti didattici e visite guidate in occasione di particolari manifestazioni del Museo.

Prosegue l’adesione alla Card Musei e per il secondo anno la rete dei Musei di Pianura promuove “Trame identitarie” declinandola in Storia e storie del territorio, con interviste ai testimoni della vita e dei costumi di un tempo.

Viene rinnovata la collaborazione con i Comuni che partecipano all’Istituzione (in particolare per iniziative culturali come mostre e concerti) e con quelli della Pianura Est e con l’Associazione Orizzonti di Pianura Turismo Cultura ed Enogastronomia tra Bologna e Ferrara per gli Open day del gusto-festival a km0.

Il Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario del 2017 si chiude con un avanzo di amministrazione complessivo di 186.019,59 euro di cui 19.954,31 derivanti dalla gestione competenza 2017 e la restante parte dalla gestione dei residui.

Per quanto riguarda il Bilancio di previsione il totale complessivo delle entrate e delle spese per tutto il triennio 2018-2020 è in pareggio; per il 2018 utilizzando l’avanzo di amministrazione per spese correnti non permanenti per 30 mila euro.

Le entrate per il 2018 sono formate da trasferimenti correnti per 129.300 euro (da amministrazioni pubbliche, famiglie e imprese) e da entrate extratributarie per 31.530 euro (costituiti dalla vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni come ingressi al museo, vendite bookshop, affitti e noleggi).

Per gli anni 2019 e 2020 sono previste nei trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 108.500 euro, 500 euro per trasferimenti da famiglie e 5.000 euro da imprese.

Le spese previste per il triennio 2018-2020, ad eccezione delle spese per conto terzi e partite di giro, sono tutte correnti (di 30 mila euro spese correnti non permanenti).

Nel 2018 sono state previste spese correnti per 190.830 euro, mentre nel 2019 e 2020 si prevedono spese correnti per 145.530 euro.