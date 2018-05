10 anni per Enterprise Europe Network- EEN, la più grande rete di supporto alle PMI

» Economia - Regione

In 10 anni più di 2,6 milioni di imprese a livello globale, di cui oltre 238.000 in Italia, hanno usufruito dei servizi gratuiti e personalizzati di Enterprise Europe Network – EEN, la più grande rete di supporto alle PMI a livello mondiale. Istituita nel 2008 dalla Commissione europea, EEN è nata con una missione chiave in Europa: aiutare le piccole e medie imprese a innovare, crescere e internazionalizzarsi.

Da 10 anni EEN offre un’assistenza gratuita a tutto campo alle PMI: dall’analisi e la gestione dell’innovazione, ricerca partner a livello internazionale, alla consulenza in tema di supporto tecnologico, brevetti e informazioni puntuali su programmi, finanziamenti, bandi di gara della UE. Presente in più di 60 paesi, con 3.000 esperti, la rete opera attraverso oltre 600 punti di contatto, di cui 55 in Italia. Nel nostro paese i rappresentanti della rete, attivi con servizi specialistici alle imprese in modo capillare sul territorio, sono costituiti da camere di commercio, associazioni imprenditoriali (tra cui Confindustria, CNA, Confcommercio, Confesercenti), agenzie di sviluppo, centri di ricerca (quali CNR, ENEA, APRE) università, parchi tecnologici, autorità locali. ( een-italia.eu/)

EEN offre gratuitamente alle PMI e alle organizzazioni che con esse collaborano, quali università, centri di ricerca, una vasta gamma di servizi gratuiti, integrati e personalizzati allo scopo di accrescerne competitività e innovazione, e valorizzare i risultati della ricerca. EEN svolge inoltre un ruolo chiave nella individuazione di partner a livello internazionale per intese di carattere commerciale, tecnologico e di ricerca, tramite la propria vasta banca dati, unica e dedicata, e grazie al fitto calendario di eventi BtoB e missioni imprenditoriali che hanno visto la presenza nel decennio di oltre 231. 000 aziende per un totale di oltre 700.000 incontri “one to one”. L’Italia peraltro figura prima per numero di imprese partecipanti ai BtoB, 23.435, e seconda per incontri bilaterali tra operatori in questi 10 anni . Nello stesso periodo oltre 415. 000 aziende hanno ricevuto a livello globale servizi di consulenza in tema di innovazione e competitività, di cui 21. 149 solo in Italia.

La rete svolge poi un ruolo di accompagnamento alle aziende aggiudicatarie dello “Strumento PMI” e delle altre agevolazioni per le imprese nell’ambito di Horizon2020. In particolare è affidato a EEN il servizio di key account management per assistere le aziende beneficiarie dello Strumento PMI nell’analisi dei propri bisogni e nella scelta e affiancamento di un coach.

Accanto a questo compito, un crescente rilievo sono andati assumendo i pacchetti in tema di gestione dell’innovazione, erogati dal 2015, in cui proprio la rete EEN Italia risulta particolarmente attiva, tanto da posizionare l’Italia al secondo posto, dopo il Regno Unito, per numero di imprese, 1.152, che hanno usufruito di questo servizio rivolto alle PMI innovative.

Da segnalare infine il sostegno delle rete EEN a startup e alla nuova imprenditorialità. In proposito è stato avviato di recente il programma “SCALE UP”, con cui sarà fornito supporto alle startup che sono in fase di sviluppo con servizi gratuiti di training, mentoring e coaching.

http://www.een-italia.eu

Unioncamere Emilia-Romagna e le otto Camere di commercio della regione sono i punti di contatto della rete comunitaria Enterprise Europe Network a supporto della competitività e crescita delle imprese.

Sono riuniti in un consorzio interregionale denominato SIMPLER composto da partner della Lombardia e dell’Emilia-Romagna con una pluriennale esperienza nell’ambito dei servizi alle imprese: Finlombarda spa, Aster, Fast, Innovhub-Camera di commercio di Milano, Unioncamere Emilia-Romagna e Lombardia, CNA Emilia-Romagna e Lombardia, Confindustria Emilia-Romagna e Lombardia, Eurosportello-Camera di Commercio di Ravenna ed Enea . Enterprise Europe Network è presente in oltre 40 Paesi con più di 600 organizzazioni.

Contatti viale Aldo Moro, 62 – 40127 Bologna

Tel.+39 051 6377011 e-mail:simpler@rer.camcom.it sito: www.ucer.camcom.it