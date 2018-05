Domani il XI Congresso UIL ER

» Lavoro - Regione

Con la relazione del segretario generale uscente, Giuliano Zignani si è aperto l’XI Congresso della Uil Emilia Romagna e Bologna. Oltre duecento i delegati che si sono ritrovati a Fico Eataly World e che domani, venerdì 11, eleggeranno il segretario Uil Emilia Romagna e Bologna. Tra i presenti l’assessore regionale al Lavoro, Patrizio Bianchi, l’assessore comunale al Turismo, Matteo Lepore e i segretari di Cgil e Cisl Emilia Romagna, Luigi Giove e Giorgio Graziani. Ha concluso i lavori, il segretario Organizzativo Uil, Pierpaolo Bombardieri.

«Il Paese non ha ancora intrapreso la strada per una ripresa strutturale e duratura: siamo tuttora agli ultimi posti nella classifica della crescita in Europa e non possiamo, dunque, permetterci uno stallo istituzionale». Così il Segretario organizzativo nazionale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, che ha partecipato ai lavori del Congresso della Uil Emilia-Romagna, è intervenuto sulla vicenda della formazione del nuovo Esecutivo. «Noi – ha proseguito Bombardieri – non facciamo il tifo per nessuna formazione politica, noi facciamo i sindacalisti e auspichiamo la rapida formazione di un Governo stabile per rivendicare ciò che serve al Paese. In particolare – ha sottolineato Bombardieri – noi chiederemo una riforma fiscale per ridurre il peso delle tasse sui lavoratori dipendenti e sui pensionati e per accrescere, conseguentemente, il livello dei salari e delle pensioni. Questa è una delle soluzioni da adottare per mettere benzina nel motore della nostra economia. Chiederemo inoltre – ha concluso Bombardieri – investimenti in infrastrutture materiali e immateriali per generare occupazione e sviluppo. Il Sindacato è pronto a confrontarsi e a fare la propria parte».

PROGRAMMA

11 Maggio 2018:

Ore 10.30: intervento del presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini

Dibattito