Integralismo islamico: vasta operazione antiterrorismo di Finanza e Polizia di Stato in diverse regioni italiane

» Cronaca - Regione

Guardia di Finanza e la Polizia di Stato stanno eseguendo 14 ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di soggetti ritenuti a vario titolo supportare formazioni combattenti di matrice integralista islamica. 20 le perquisizioni domiciliari in corso in diverse Regioni (Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Sardegna).

Secondo quanto accertato dagli investigatori – riferisce l’Ansa – le due cellule, che operavano in Sardegna e Lombardia, erano autonome ma avevano un punto di contatto: un soggetto che aveva rapporti con entrambi i gruppi. Il lavoro degli uomini delle Fiamme Gialle ha consentito di scoprire un’associazione a delinquere composta da 10 siriani e finalizzata al riciclaggio e all’abusiva attività di erogazione dei servizi di pagamento in diversi paesi. Per due di loro, inoltre, è scattata la contestazione di finanziamento al terrorismo.

I dettagli dell’operazione saranno comunque resi noti nel corso di una conferenza

stampa che si terrà stamane a Roma presso la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo.