‘Agroalimentare, gli ingredienti per la crescita’, il 18 maggio seminario presso il palazzo Ducale di Sassuolo

» In evidenza - Sassuolo

Un evento unico nel suo genere, sia per qualità dei relatori che per le modalità di svolgimento, il seminario che si terrà presso il palazzo Ducale di Sassuolo venerdì 18 maggio 2018, dalle 9 alle 18, nove ore di lavori e di incontri, organizzati Promec, l’azienda speciale della Camera di Commercio per l’internazionalizzazione, che avranno come assoluto protagonista il settore agroalimentare modenese.

Agroalimentare, gli ingredienti per la crescita, infatti, è il titolo della giornata che vedrà la presenza di dirigenti del Ministero della Salute, dell’Ice, ma anche rappresentanti dei più importanti fondi di investimento italiani ed europei. Questi ultimi saranno ben quattordici, che assieme a professionisti in campo fiscale, legale e doganale, saranno a disposizione degli imprenditori per incontro one to one.

L’obiettivo è quello di attivare un confronto sul ruolo di private equity e fondi a supporto della crescita delle imprese del settore alimentare.

Innovativa è l’idea, ma anche il format di questa giornata, studiata per facilitare anche l’incontro tra gli addetti ai lavori nei rispettivi ambiti; in una sala adiacente a quella dove si terranno le tavole rotonde in forma plenaria, si terrà un networking individuale con diverse postazioni dove imprenditori, operatori finanziari e professionisti, potranno incontrarsi individualmente , così da favorire la nascita di nuove partnership, con l’obiettivo comune di generare facilitare la crescita e lo sviluppo internazionale delle imprese.

Tra i relatori, anche il presidente della Regione Stefano Bonaccini, il presidente della provincia Gian Carlo Muzzarelli, il sindaco di Sassuolo Claudio Pistoni ed il vicepresidente della Camera di Commercio Gian Carlo Cerchiari.