Export agroalimentare: UniCredit premia due eccellenze nell’ambito di MacFrut

UniCredit premia l’eccellenza di due aziende che hanno saputo conquistare un ruolo di primo piano nel mondo nel business legato all’ortofrutta. Nell’ambito di MacFrut – fiera di riferimento a livello nazionale e internazionale per il settore ortofrutticolo di cui UniCredit è sponsor e partner tecnico – Marco Profeti, Responsabile Area Corporate UniCredit Ravenna e Ferrara; e Giuseppe Giancarlo D’Ambra, Vice Area Manager Rimini UniCredit, hanno quindi consegnato l’“Italy Award” a Raffaele Spreafico della Spreafico SpA, azienda specializzata nella produzione, distribuzione e commercializzazione di prodotti ortofrutticoli, avviata a Dolzago (Lecco) nel 1963 e cresciuta nel tempo con l’ampliamento degli stabilimenti anche a Sala Bolognese (Bologna) e l’acquisizione di nuove aree produttive come quella di Santa Maria in Codifiume (Ferrara).

UniCredit ha inoltre insignito dell’International Award la Ulma Packaging, una divisione del Gruppo Ulma che ha sede principale in Spagna, 16 filiali proprie tra Europa (uno stabilimento anche nell’area di Piacenza), Sud America, Asia e Australia; e una rete di distribuzione che copre più di 50 Paesi nel mondo. Specializzata nella progettazione e nella produzione di attrezzature e servizi per il packaging, la Ulma offre innovative soluzioni di confezionamento dei prodotti. A ritirare il premio è stato Maurizio Zioni, General Manager di Ulma Packaging Srl, filiale del gruppo con base a Gragnano Trebbiense, in provincia di Piacenza.



La premiazione è avvenuta in occasione di Macfrut, fiera internazionale dell’ortofrutta in programma a Rimini dal 9 all’11 maggio. L’iniziativa si inserisce appunto nell’ambito dell’ampio piano di collaborazione operativa stretto tra MacFrut e UniCredit che ha voluto essere non solo sponsor ma anche partner tecnico della grande fiera.

***

Nella foto in alto: da sn Raffaele Spreafico e Marco Profeti, Responsabile Area Corporate UniCredit Ravenna e Ferrara

Nella foto in basso: Maurizio Zioni, General Manager di Ulma Packaging Srl, con base a Gragnano Trebbiense, in provincia di Piacenza; e Giuseppe Giancarlo D’Ambra, Vice Area Manager Rimini UniCredit