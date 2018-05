Lega di Sassuolo in piazza nel weekend per il tesseramento

» Politica - Sassuolo

Militanti e vertici della Lega di Sassuolo in piazza Garibaldi, tra domani sabato 12 e domenica 13 maggio, per invitare i sassolesi a tesserarsi per il movimento. Il banchetto che sarà collocato all’altezza del numero 3 sarà in piazza domattina dalle ore 9.30 alle ore 12.30 circa e nel pomeriggio dalle ore 16 circa alle ore 19.30 circa e domenica in mattinata dalle 9.30 circa alle 12.30 circa. Sarà un occasione per parlare con i cittadini e raccogliere adesioni per far sì che il Movimento sia sempre più forte e radicato sul territorio.