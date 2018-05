Play station fantasma venduta online ad un reggiano: una denuncia

» Cronaca - Reggio Emilia

Un 60enne reggiano si è imbattuto in un truffatore seriale che vendeva online la consolle playstation 4 che poi non spediva. La vittima, di Montecchio Emilia, con l’intento di fare il desiderato regalo ad un familiare, ha risposto ad un annuncio su un sito di e-commerce acquistando una play station del valore di circa 200 euro che ha versato tramite bonifico per poi scoprire di essere raggirato allorquando non ha ricevuto la consolle acquistata. Materializzato di essere rimasta vittima di un raggiro l’uomo si è presentata ai carabinieri della Stazione di Montecchio Emilia formalizzando la denuncia.

Un boss del raggiro il 60 napoletano scoperto dai carabinieri che l’hanno denunciato alla Procura di Reggio Emilia per il reato di truffa. Dopo una serie di riscontri tra la mail associata all’inserzione esca, l’IP del computer utilizzato per l’annuncio e la carta prepagata dove erano confluiti i soldi, i militari di Montecchio Emilia catalizzavano le attenzioni investigative sull’odierno indagato nei cui confronti venivano acquisiti una serie di incontrovertibili elementi di responsabilità per il reato di truffa per la cui ipotesi di reato veniva quindi denunciato.