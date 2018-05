Torna il pranzo di solidarietà per l’ANT a Vado di Monzuno, donati all’associazione oltre 2500 €

» Appennino Bolognese - Sociale

L’assessore alle politiche sociali del Comune di Monzuno, Antonella Sarti, mostra fiera l’assegno da 2565,96 € che è stato possibile consegnare alla sede locale dell’Ant. E nel farlo sottolinea il ruolo preponderante avuto dalla compagine femminile.

L’assegno è il frutto dell’impegno di volontari, commercianti, associazioni di Vado e dintorni che si sono impegnati sia per la raccolta di fondi sia per l’organizzazione di una lunga tavolata che ha occupato i portici del centro cittadino, offrendo ai partecipanti un occasione per stare insieme, pranzare, e fare anche una azione di solidarietà. Con il patrocinio del Comune di Monzuno, anche se il bello dell’iniziativa è quello di travalicare gruppi politici o schieramenti di appartenenza e coinvolgere davvero tutto il paese.

A cucinare per gli oltri 200 commensali è stato lo staff della Pasticceria Sandri guidato da Germano Tonelli. “Quest’anno abbiamo dovuto fermare le prenotazioni parecchi giorni prima dell’iniziativa” spiega l’assessore Antonella Sarti “davvero non so come ringraziare sia gli organizzatori che le attività produttive che ci hanno consentito di dare questo prezioso aiuto all’ANT. Ci tengo anche a sottolineare il fatto che si è trattato in larga parte di un progetto sostenuto e sviluppato da donne:”