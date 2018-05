Tra Carpi e Limidi e a Ponte Motta, tratti stradali con limite a 30 km/h per degrado del fondo

» Bassa modenese - Viabilità

Lungo la strada provinciale 1, in un tratto lungo oltre un chilometro tra Carpi e Limidi di Soliera, il fondo stradale risulta deteriorato e sono presenti diversi avvallamenti. Per garantire una maggiore sicurezza, da venerdì 11 maggio, il limite di velocità è ridotto da 50 a 30 chilometri orari, in vista di un intervento di ripristino.

Analogo provvedimento è stato preso dalla Provincia in un tratto, anche questo deteriorato, della provinciale 568, lungo circa un chilometro e 400 metri vicino alla frazione di Ponte Motta di Cavezzo. I tecnici del servizio provincia Viabilità raccomandano prudenza.